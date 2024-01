RC e Girão criticam Elmano por discurso para MST: 'Atitude de militante, não de governador'

"A segunda coisa é que ele encerra o primeiro ano com facções dominando, problemas na saúde, obras paradas, empresas fechando no interior e ao invés de governar está militando. O terceiro problema, comum quando a popularidade baixa, é arrumar a briga com inimigo para poder distrair o povo. No fim quem paga o preço desse tipo de atitude de militante e não de governador é o povo”.

RC criticou três elementos da fala. “O primeiro é quando o governador fala com a preocupação de fazer a cabeça da turma que vai ser beneficiária dessa política. Em outras palavras, transformar em eleitor do PT quem vai ter o direito a receber uma casa", alegou.

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o senador cearense Eduardo Girão (Novo) fizeram duras críticas ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), após discurso do petista durante um encontro estadual do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na última segunda-feira, 18. Na ocasião, Elmano defendeu um trabalho de “conscientização política” de beneficiários de programas sociais e o lançamento de candidaturas do MST, já em 2024, para disputar contra o bolsonarismo e a extrema direita.

Já Girão, foi à tribuna do Senado na última quarta-feira, 20, para comentar o tema. O parlamentar se disse surpreso pelo tom do discurso. “Um discurso agressivo, que destaco dois trechos. Abro aspas: ‘A direita quer voltar para aquilo que ela não fez, que é a destruição do PT, do MST. Mas antes que ela acabe conosco nós vamos acabar com eles’. Essa é realmente a volta do amor. Podemos considerar discurso de ódio? Intolerância?”.

E seguiu: “Ele agrava ainda mais, dizendo: ‘As 10,3 mil famílias não podem ser apenas beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos que ser capazes de transformá-las num novo sujeito político da sociedade (...) para dizer, fora daqui bolsonarismo’. É o governador do Ceará. Petista. Que foi advogado do MST”, pontuou.

Girão acusou Elmano de “desvio com fins politiqueiros de um programa social”. O parlamentar disse ainda que entraria com representação contra o governador junto à Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo Girão, será feito pedido de investigação por suposto abuso de poder político.