Passagem de ônibus em Fortaleza não tem previsão de reajuste em 2024, diz Sarto

De acordo com Sarto, a não previsão já foi pensada enquanto o passe livre estava sendo estudado para a sustentabilidade do benefício estudantil no próximo ano. “Quando a gente estabeleceu que seriam duas passagens, a gente já tava prevendo um cenário de não reajuste fiscal”, disse.

As passagens de ônibus de Fortaleza não têm previsão de reajuste em 2024 . A informação foi dita pelo prefeito José Sarto (PDT) em entrevista ao O POVO nesta quinta-feira, 21. O último reajuste ocorreu em março deste ano, onde os valores passaram de R$ 3,90 para R$ 4,50 a inteira, um aumento de R$ 0,60. A meia estudantil, no entanto, passou por uma redução de R$ 1,80 para R$ 1,50.

Além do não reajuste das tarifas de ônibus, o gestor municipal informou que não está prevista também a ampliação do passe livre estudantil para os finais de semana. Atualmente, o benefício atende os estudantes de segunda a sexta-feira. “Não projetamos porque quando a gente estudou com critério da sustentabilidade para dezembro de 2024, que é até onde vai meu mandato", informou Sarto.



Além do passe livre estudantil em Fortaleza, recentemente, foi lançada a política de passe livre do Governo do Estado: o “VaiVem Livre”.

O benefício oferece duas passagens gratuitas todos os dias da semana, finais de semana e feriados para os alunos matriculados em instituições de um município diferente de onde mora, e é válido para metrôs, ônibus e vans.

Atualmente, estão sendo beneficiados os estudantes dos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Aquiraz, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante.