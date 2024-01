Sarto: relação com Elmano "não deu resultado" e gestão "está muito abaixo da expectativa"

Ainda de acordo com o gestor da capital cearense, o primeiro ano de Elmano à frente do Palácio da Abolição foi "muito abaixo da expectativa"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), disse nesta quinta-feira, 21, que a relação com o Governo do Estado, mesmo após insistências de tentar reuniões e diálogos com o governador Elmano de Freitas (PT), não deu resultado.

"Não deu resultado. A gente estabeleceu um grupo de trabalho que teve uma ou duas reuniões e parou por aí", declarou ao O POVO em participação do podcast Jogo Político.