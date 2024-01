Governo iniciará processo de licitação para mudança de Mausoléu Castelo Branco, diz Elmano

Elmano de Freitas (PT) afirmou que o Governo do Estado dará início à "licitação para fazer as alterações” no Mausoléu Castelo Branco. Em visita ao O POVO na última quarta-feira, 20, o chefe do Executivo explicou que o equipamento deve "homenagear os membros da luta pela abolição" do Estado.

"O Palácio Abolição deve ter símbolo que unifica todos. E todos é todos. Não é os da esquerda, os do centro, da direita ou de quem não gosta de política. Tem que ser o símbolo que todos que se percebam como cearense, digam: 'eu me identifico com esse símbolo'. Então, é a bandeira do Ceará, é a luta contra a escravidão no Ceará”, justificou.