Construção de usina de dessalinização segue em análise pela União; entenda

Imbróglio para construção de usina de dessalinização segue entre Cagece e Anatel Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO

Mesmo com o parecer favorável da Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE), a construção da usina de dessalinização em Fortaleza ainda segue em processo de análise pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Isso porque, por se tratar de um patrimônio federal, a SPU-CE não decide pela liberação ou não de uma obra, mas sim a SPU Central, em Brasília. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Por meio de nota, a pasta divulgou que a definição sobre esse caso requer análise técnica e jurídica do mérito, levando em consideração também o parecer da SPU estadual, e envolvendo não apenas as unidades do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

"Por se tratar de obra em área com presença de infraestrutura crítica de telecomunicações, deverão ser consultados outros órgãos e as instâncias colegiadas competentes no Governo Federal, com o intuito de compatibilizar o uso dos bens públicos entre os diferentes empreendimentos", informou. Leia mais Usina de dessalinização pode acabar com a internet? Entenda a polêmica

Setor de telecom eleva o tom contra usina de dessalinização na Praia do Futuro Sobre o assunto Usina de dessalinização pode acabar com a internet? Entenda a polêmica

Setor de telecom eleva o tom contra usina de dessalinização na Praia do Futuro Nessa quinta-feira, 22, o ministro de Telecomunicações, Juscelino Filho, fez uma reunião em Brasília com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e representantes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). Por meio de nota, a Anatel informou que, no encontro, foi firmado um acordo no qual a Cagece deverá providenciar complemento ao projeto, apresentando novos estudos, avaliações e planejamento mais detalhado e específico de gestão de riscos, quanto à infraestrutura local, considerando a fase de construção e também a fase de operação. Com a apresentação desse complemento ao projeto, a agência fará uma "reanálise célere" sobre os riscos de impactos da usina nos cabos de internet. O POVO também procurou a Cagece para comentar sobre a reunião, e aguarda resposta.

Play

Entenda o imbróglio entre Cagece e Anatel sobre a usina de dessalinização

A obra, que já tinha a licença ambiental aprovada, enfrenta um imbróglio com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e as operadoras de internet. O conflito existe há mais de um ano, desde que o local de construção da Dessal foi definido. Isso porque as operadoras de telecomunicações indicam que a operação da Dessal na Praia do Futuro vai interferir na operação dos 17 cabos submarinos que estão instalados na área. O principal risco apontado pelas operadoras é de que pode haver um apagão de internet no Brasil caso haja um acidente, uma vez que Fortaleza é o ponto mais conectado da América do Sul e onde chegam todos os cabos internacionais que ligam o Brasil aos Estados Unidos, Europa e África.