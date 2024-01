Bolsonaro tem título de cidadão de Fortaleza aprovado com votos do PDT

EX-PRESIDENTE Jair Bolsonaro em ato de campanha em Fortaleza em 2022 Crédito: FABIO LIMA

Foi aprovado na Câmara Municipal o título de cidadão de Fortaleza para o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). O placar foi de 20 votos a favor, 12 contra e 3 abstenções. O título foi proposto pelo vereador Julierme Sena (União Brasil). Houve gritos de comemoração no plenário pela aprovação. Placar da votação do título de cidadão de Fortaleza para Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/vídeo/Câmara Municipal Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A proposta recebeu voto de vereadores da base do prefeito José Sarto (PDT). O vereador Adail Júnior (PDT) chegou a ir à tribuna e defender a concessão do título. Ele ressaltou que foi eleitor de Ciro Gomes (PDT), mas destacou que Bolsonaro teve 633.009 votos em Fortaleza, no segundo turno. Lula teve 880.559 votos.

Um dos vice-líderes do prefeito Sarto, o vereador PPCell (PSD) também discursou para defender o título para Bolsonaro. Ele disse que votou em Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial e afirmou que nada foi provado contra o ex-presidente — o que seria provado pelo fato de Bolsonaro não estar preso. Ex-líder de Sarto e hoje vice-líder, Carlos Mesquita também discursou em defesa do título de cidadão e destacou títulos propostos e aprovados para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1999, para Dilma Rousseff (PT), em 2009, e para Guilherme Boulos (Psol), em 2018, todos propostos por petistas. Mesquita destacou que, em relação aos títulos de cidadão, ele tem a postura de respeitar o mandato e o entorno de cada vereador. Ele salientou que Bolsonaro teve praticamente o mesmo número de votos de Lula e perguntou se ele não tem nenhum valor e se metade do povo brasileiro não sabe de nada. Mesquita disse que teria "todos os motivos do mundo" para votar contra. "Mas eu sou vereador, sou político". O pedetista acrescentou votar a favor em respeito ao mandato do autor, Julierme Sena. O pedetista Júlio Brizzi, que deve deixar o partido, manifestou o espanto pelo fato de vereadores do PDT votarem a favor da medida. "Será um PDT bolsonarista? Será um PDT de direita?", questionou. Brizzi, Enfermeira Ana Paula, outra pedetista dissidente, o líder do prefeito, Iraguassú Filho, e o terceiro vice-líder de Sarto, Didi Mangueira, votaram contra o título. O vereador Ronivaldo Maia (sem partido), contrário à concessão do título, disse que muitos dos vereadores que defendiam a candidatura de Ciro Gomes votaram em Bolsonaro no segundo turno.

Jorge Pinheiro (PSDB) defendeu a concessão do título e disse que, a partir de agora, irá discutir todos os requerimentos do título da esquerda. "Não vai mais passar, como vinha passando, aqui consensualmente porque existia um acordo de cavalheiros". O parlamentar disse que irá discutir inclusive requerimentos de congratulação. Julierme, autor do projeto, disse que a entrega do título será o maior evento do parlamento. "Chupa, esquerda", disse ao encerrar o discurso. Vereador Julierme Sena levou bandeira nacional, caneca com rosto de Bolsonaro e suco de maracujá em caixa ao discursar em defesa do título de cidadão de Fortaleza ao ex-presidente Crédito: Reprodução/Youtube/Câmara Municipal de Fortaleza