Camilo e Elmano confirmam presença em evento de filiação de Evandro Leitão ao PT

O ato de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao PT contará com a presença de fortes lideranças petistas como o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Elmano de Freitas, este último lançado na política pela ex-prefeita Luizianne Lins. O evento será no próximo domingo, 17, às 9h da manhã no no auditório do Hotel Oásis Atlântico – Avenida Beira Mar, 2500 – Meireles/Fortaleza. A ida de Camilo e Elmano foram confirmadas pelas assessorias ao O POVO. Também irão se filiar ao PT sete prefeitos cearenses.

Sete prefeitos irão se filiar ao PT na oportunidade, são eles:

Italo Brito, prefeito de Nova Olinda

Professor Marcelão, prefeito de São Gonçalo do Amarante

Laís Nunes, prefeita de Icó

Sebastiãozinho, prefeito de Chaval

Aníbal Filho, prefeito de GranjaKennedy Aquino, prefeito de Uruoca

Guilherme Saraiva, prefeito de Barbalha Além de Camilo e Elmano, estão previstos de estarem no ato para prestigiar Evandro a senadora Augusta Brito, o deputado federal e líder de Lula na Câmara, José Guimarães, bem como o presidente estadual do PT, Antonio Filho, o Conin, e outros quadros da sigla. Conforme O POVO apurou, mais de 2,5 mil pessoas são esperadas pela organização.

Evandro é pré-candidato ao cargo de prefeito de Fortaleza. Juntamente com ele, se colocaram como postulantes ao cargo a deputada federal e ex-prefeita, Luizianne Lins, Larissa Gaspar, Guilherme Sampaio e Artur Bruno. Evandro no PT O PT Ceará aprovou a filiação do presidente da Alece ao partido na noite de quinta-feira, 14. Evandro apresentou o pedido oficial no início da semana e a confirmação acontecerá no evento de domingo com os demais novos filiados. Um dia após apresentar o pedido, Evandro se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. Ele afirmou que a reunião foi para agradecer a hospitalidade e as boas-vindas ao partido. O gesto pode ser visto também como junção de forças e alianças que Evandro vem construindo dentro do PT para fortalecer seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. As muitas presenças aguardadas no evento de filiação mostram o apoio que o presidente da Alece tem.