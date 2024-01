Camilo: "Candidatura em Fortaleza não pode ser só do PT, mas do conjunto de forças"

O ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu que o candidato ao cargo de prefeito de Fortaleza não seja apenas um representante do partido, mas do conjunto de forças e alianças do presidente Lula (PT) e governador Elmano de Freitas (PT).

Questionado nesta quarta-feira, 13, sobre o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Evandro Leitão, que está de mudança para o PT, Camilo disse que o candidato será definido no próximo ano.

"Eu defendo que a candidatura não pode ser só do partido, mas do conjunto de forças que hoje apoiam o presidente Lula a nível de Brasil, que apoiam o governador Elmano. E o que nós queremos é apresentar uma opção para o povo de Fortaleza, mas repito, discutiremos quem será o candidato, quem representará esse projeto, no momento certo no próximo ano", disse.