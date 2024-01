Elmano comemora pedido de filiação de Evandro ao PT: "Aliado antigo"

O governador do Ceará afirmou que recebeu a notícia com "muita alegria"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) comemorou e deu as boas-vindas a Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Estado (Alece), após o pedido oficial de filiação ao PT, realizado nesta segunda-feira, 11.

Elmano afirmou que Evandro é, além de amigo, "aliado antigo da nossa luta" no Ceará, e que recebeu com muita alegria a notícia.

"Recebi com muita alegria a notícia do pedido de filiação do companheiro Evandro Leitão, presidente da AL, ao nosso Partido dos Trabalhadores. Evandro é um grande amigo, e aliado antigo da nossa luta por um Ceará mais justo e desenvolvido. Um grande quadro da política cearense, que é muito bem-vindo ao PT", escreveu nas redes sociais.