Camilo sobre Evandro no PT: "Engrandece ainda mais o nosso partido"

Camilo Santana, ministro da educação e Evandro Leitão, Crédito: Fabio Lima: OPOVO

O ministro da Educação e um dos maiores aliados de Evandro Leitão, Camilo Santana, disse ter ficado feliz com o pedido de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) ao PT, nesta segunda-feira, 11. De acordo com Camilo, a ida do deputado estadual, pré-candidato ao cargo de prefeito de Fortaleza em 2024, "engrandece ainda mais o partido". "Evandro sempre foi um grande parceiro e aliado do projeto que tem buscado avanços para o nosso estado. Um grande homem público, que muito tem contribuído com o Ceará, e que engrandece ainda mais o nosso partido", escreveu o ministro em suas redes sociais.