Evandro Leitão e prefeitos se filiam ao PT em evento neste domingo, 17

De acordo com Antonio Alves Filho, o Conin, presidente estadual do PT, os prefeitos Professor Marcelão, de São Gonçalo do Amarante; Laís Nunes, de Icó; Zé Vidal, de Itatira, e Ítalo Brito, de Nova Olinda, também irão se filiar.

O ato de filiação do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão, ao PT acontecerá no próximo domingo, 17. Além dele, prefeitos também irão ingressar na sigla. O evento será no Hotel Oásis Atlântico, na Avenida Beira Mar.

Evandro no PT

"Meu coração escolheu o PT. E com o coração, cheio de força e esperança, seguirei firme na luta", disse Evandro Leitão em suas redes sociais após pedir a filiação oficialmente em encontro com lideranças.

Aliados e fortes nomes do PT no Estado do Ceará, como Camilo Santana, Elmano de Freitas, José Guimarães, celebraram a mudança de partido do deputado estadual.

Os três pré-candidatos já anunciados pela sigla também se manifestaram. Larissa Gaspar afirmou que o presidente da Alece fortalece o PT, mas se mantém como postulante a prefeita. Guilherme Sampaio, presidente municipal da sigla, esteve na reunião e comentou.

"A vinda do deputado Evandro fortalece o partido e qualifica nossa bancada na assembleia legislativa, no momento em que temos a responsabilidade política de liderar um projeto comprometido com as lutas populares e a redução das desigualdades sociais, no Ceará e no Brasil", escreveu.

Já Luizianne Lins teve uma postura crítica, afirmando que o PT é um partido de verdade e não um partido de aluguel.

"Afinal, o PT já tem quatro pré candidatos (as): Luizianne, Guilherme, Larissa e Artur Bruno. Ele vindo, teremos cinco pré candidatos (as). O PT não tem essa cultura partidária da pessoa se filiar só pra ser candidato (a). Temos um partido de verdade, não um partido de aluguel", complementou a ex-prefeita.