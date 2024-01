Roberto Cláudio sobre Evandro Leitão: "Esse problema agora é do PT"

Ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é entrevistado no O Povo News. Crédito: FERNANDA BARROS

Evandro está de saída do PDT, após meses de conversas e embargos jurídicos com a sigla. Ele ainda enfrenta um processo no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e o partido ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O deputado fez o pedido formal de filiação ao PT na última segunda-feira, 11, aceito pela sigla nesta quinta-feira. O evento de filiação está previsto para acontecer no próximo domingo, 17, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador Elmano de Freitas (PT). Durante a entrevista, Roberto Cláudio citou um grupo interno do PDT que estaria realizando críticas mais duras ao prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a quem ele intitulou de “pseudopedistas”. “De onde é que surgiram as críticas mais duras ao Sarto ao longo desse ano? Não foi do PT. Com quem você conversa do PT, considera a candidatura do Sarto super competitiva. Não foi da turma vinculada ao Capitão Wagner, porque também consideram a candidatura do Sarto muito competitiva. Foi mais uma vez uma conspiração interna dos pseudopedetistas, de quem estava abrigando um ninho dos outros aqui dentro do PDT e que por naturalidade estão saindo do PDT”, comentou o ex-prefeito. Sem citar nomes, Roberto Cláudio afirmou que é muito “óbvio” entender quem são essas pessoas. “Vejam como estão as pesquisas internas, como está o sentimento de cada um deles, para identificar de onde parte a mais injusta e dura crítica, é dessa turma que parecia aliada, mas há muito tempo não estava por aqui”, completou. Ao ser questionado se Evandro teria relação com esse grupo, Roberto Cláudio desconversou e disse que “nada melhor que os fatos decantarem para gente saber onde estava a verdade”.

Play