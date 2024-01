Saiba todos os detalhes da filiação de Evandro Leitão ao PT neste domingo, 17

EVANDRO LEITÃO com o presidente Lula em Brasília Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

Após formalizar o pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores, na última segunda-feira, 11, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, será oficializado como membro da legenda petista este domingo, 17. A cerimônia está marcada para às 9 horas da manhã, no Hotel Oásis Atlântico, em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A estimativa é que cerca de mil pessoas participem da solenidade de filiação de Evandro. Dentre os nomes, estão lideranças do PT, como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador do Estado, Elmano de Freitas, a senadora Augusta Brito, e o deputado federal, José Guimarães, líder do presidente Lula na Câmara

Além de Evandro, a legenda petista pretende filiar outros sete políticos, são eles: Italo Brito, prefeito de Nova Olinda



Professor Marcelão, prefeito de São Gonçalo do Amarante



Laís Nunes, prefeita de Icó



Sebastiãozinho, prefeito de Chaval



Aníbal Filho, prefeito de Granja



Kennedy Aquino, prefeito de Uruoca



Guilherme Saraiva, prefeito de Barbalha. Em sua conta oficial do X, antigo Twitter, Evandro estendeu o convite da cerimônia aos apoiadores. Veja Boa noite! Gostaria de convidar a todas e todos para, no próximo domingo (17), acompanharem a nossa filiação ao @ptbrasil. A partir das 9h, no hotel Oásis Atlântico. O trabalho continua! Um forte abraço! pic.twitter.com/2Nv9h8TXcq — Evandro Leitão (@EvandroLeitao) December 14, 2023 Pedido de filiação formalizado O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, formalizou, na última segunda-feira, 11, o pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), após meses de articulação interna com os integrantes da legenda. A filiação do ex-pedetista ao partido será realizada no próximo dia 17, domingo.

Play

Em agosto deste ano, Leitão anunciou que estava se desfiliando do PDT. À época, ele afirmou que iria “continuar o processo de transformação, de mudança no Estado do Ceará, seja onde for”. "Nos próximos dias, nós estaremos tomando as nossas providências para que a gente possa continuar o trabalho, não mais no PDT", disse em discurso na tribuna. "Eu quero agradecer ao PDT pelos 14 anos, o único partido que eu tive até hoje na minha vida, mas a partir de agora, nos próximos dias, nós teremos vida nova em outra agremiação", seguiu. “Se for para sermos protagonistas no próximo ano, nós estaremos juntos. Se não for para ser protagonista, nós também estaremos juntos”.