"Se filiando, passa ser opção", diz Conin sobre pré-candidatura de Evandro Leitão

Antonio Alves Filho, o Conin, presidente do PT no Ceará, afirmou que a filiação do presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (de saída do PDT), ao PT amplia as opções de pré-candidatura do partido à Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2024. O comentário foi feito nesta segunda-feira, 11, em entrevista na sede da sigla.

“O Evandro se filiando, evidentemente, passa a ser considerado como opção, mas esse debate vai ser feito pelo PT de Fortaleza inicialmente. Depois, se for o caso, a direção nacional acompanha isso”.