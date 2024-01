Guimarães diz que filiação de Evandro ao PT tem "significado histórico"

Líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, o deputado federal José Guimarães (PT) afirmou que a iminente filiação do presidente da Assembleia do Ceará, Evandro Leitão, ao PT tem "significado histórico", pois a trajetória dele em muito se confundiria com a do PT. Evandro é pré-candidato a prefeito de Fortaleza com preferência de Camilo Santana, ministro da Educação. Também são pré-candidatos Luizianne Lins, ex-prefeita e deputada federal, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio, ambos deputados estaduais, e o assessor especial do Governo do Ceará, Artur Bruno.

"Seus compromissos com o povo cearense, a participação nos governos petistas de Camilo e Elmano. Tudo isso diz bem sobre o seu caráter e, sobretudo, sobre seus compromissos e identidade com o PT. É um quadro que tem profundas identidades com o PT, e nós o recebemos com alegria e desejo de consolidarmos os nossos governos Lula e Elmano", disse Guimarães, principal articulador do PT no Ceará.