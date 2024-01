Evandro se reúne com petistas e pede filiação ao PT de olho nas eleições 2024

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão, reuniu-se nesta segunda-feira, 11, com dirigentes petistas e pediu para se filiar ao Partido dos Trabalhadores. O encontro aconteceu no Café Viriato, próximo à Alece, após tentativa de visita do deputado à sede do PT. O deputado estadual é pré-candidato a prefeito de Fortaleza.

A filiação foi antecipada pelo O POVO. Evandro inicialmente iria à sede do PT na manhã desta segunda-feira, 11, mas os planos foram atrapalhados por movimentos sociais que ocuparam o endereço do partido na Avenida da Universidade para cobrar os governos de Elmano de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva por moradia e melhoras condições no campo.