Visita de Evandro para pedir filiação é adiada por causa de protesto na sede do PT

Entre outras pautas, manifestantes ocuparam sede do PT para reinvidicar moradia e reunião com o governador

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (de saída do PDT), adiou visita à sede do PT após ocupação de manifestantes que cobram os governos Elmano de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva por moradia e condições no meio rural. O protesto ocorre na manhã desta segunda-feira, 11, na sede do partido na Avenida da Universidade, em Fortaleza.

Sede do PT ocupada nesta segunda-feira Crédito: FÁBIO LIMA Ocupação da sede do PT nesta segunda Crédito: FÁBIO LIMA Movimentos sociais ocuparam sede do PT em protesto nesta segunda-feira, 11 Crédito: Thays Maria Salles

Conforme o presidente do diretório estadual da legenda, Antonio Alves Filho, o Conin, Leitão pediu para visitar a sede, mas o encontro precisou ser remanejado devido à manifestação.