Filiação de Evandro ao PT incomoda aliados de Luizianne

A filiação de Evandro Leitão (PDT) ao PT está longe de ser unanimidade entre políticos do partido. Com três outras pré-candidaturas petistas - dos deputados Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio -, a chegada do pedetista já com ares de pré-candidatura promete acirrar debate interno da militância da sigla.

Em conversas reservadas com O POVO, alguns petistas mostraram preocupação, sobretudo com "blocão" de prefeitos do Interior que deve acompanhar Evandro com a mudança. Muitos inclusive disputam ou já disputaram localmente com o PT nos municípios. "Vai chegar uma ruma de coronéis ao partido, e a portas fechadas", diz um petista.

Defensor da candidatura de Luizianne Lins pelo partido, o superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará, Deodato Ramalho (PT) fez críticas duras não só à filiação de Evandro, como ao processo de migração em massa como um todo.