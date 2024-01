Além de Evandro, até 10 prefeitos deverão se filiar ao PT Ceará no próximo sábado

Os demais serão deliberados em reunião da Executiva estadual do partido marcada para esta quinta-feira, 14. Ainda segundo Conin, outros seis nomes estarão em discussão.

Os prefeitos migram para o PT juntamente com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (de saída do PDT). No sábado, 16, acontece o ato de filiação tanto de Leitão quanto dos gestores municipais. Horário e local ainda não foram divulgados.



Evandro Leitão

Nesta segunda-feira, 11, Evandro visitaria a sede do partido para entregar pedido de filiação, mas por conta de uma ocupação de manifestantes que cobram os governos Elmano de Freitas e Luiz Inácio Lula da Silva por moradia e condições no meio rural o local da reunião foi mudado. Com isso, o encontro aconteceu em um estabelecimento próximo à Alece, no Café Viriato.

O deputado é um dos nomes cotados para candidatura à Prefeitura de Fortaleza pelo PT. No encontro do pedido de filiação, também estiverem presentes os deputados estaduais e pré-candidatos Guilherme Sampaio, presidente municipal de Fortaleza, e Larissa Gaspar. A deputada federal Luizianne Lins e o assessor especial Artur Bruno também compõe o grupo de pré-candidatos ao Paço de Fortaleza pela legenda petista.