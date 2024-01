Carmelo Neto viaja para posse de Milei na comitiva de Bolsonaro

A posse do presidente eleito da Argentina será no próximo domingo, 10

Segundo o deputado, serão quase 30 deputados e senadores na comitiva de Bolsonaro na posse de Milei , marcada para domingo, 10 de dezembro. O ex-presidente foi convidado pelo novo gestor da Argentina após ganhar as eleições no início de novembro.

O presidente do PL no Ceará, deputado Carmelo Neto , chegou em Buenos Aires, na Argentina, nesta quinta-feira, 7, para acompanhar a posse de Javier Milei , novo presidente do país.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, irá representar o Brasil na cerimônia, tendo em vista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não participará do evento. Milei já chamou Lula de “comunista e corrupto” durante a campanha eleitoral, mas vem diminuindo o tom contra o chefe do executivo brasileiro e chegou a convidá-lo para a sua posse.

Em razão da investigação do caso das joias, Bolsonaro optou por informar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais que irá viajar entre os dias 7 e 11 de dezembro. Apesar do envio da documentação, o ex-presidente não é impedido de sair do país.



"Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este juízo, o peticionário [Jair Bolsonaro] vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 7 e 11 de dezembro", afirma a petição.



"A ausência se dará em razão de viagem a Buenos Aires, onde participará da cerimônia de posse de Javier Milei na Presidência da Argentina, a convite do próprio presidente eleito", explica o documento, assinado pelos advogados Paulo Bueno, Daniel Bettamio Tesser, Fábio Wajngarten, Saulo Segall, Thais de Vasconcelos Guimarães, Clayton Soares e Bianca Lima.



