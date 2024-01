Carmelo aponta Fortaleza, Caucaia e Maracanaú como prioridades do PL em 2024

Carmelo Neto, deputado estadual em visita ao grupo O POVO de Comunicação Crédito: FCO FONTENELE

O novo presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto, falou dos municípios prioritários do partido para as eleições municipais de 2024. De acordo com o deputado estadual, há um arco de prioridades na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em entrevista ao episódio #264 do programa Jogo Político do jornal O POVO, Carmelo citou os municípios onde o PL já tem prefeitos, Eusébio, Aquiraz, Novas Russas e Miraíma, mas sobre as prioridades, citou Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. O PL disputará o comando da Capital com o nome do deputado federal André Fernandes.