Carmelo trabalhará para unir Fernandes, Wagner e Girão e vê risco para direita com 3 candidatos

Presidente do PL considera que dividir campo em três candidatos representa risco de deixar direita fora do 2º turno em Fortaleza

O deputado estadual Carmelo Neto (PL) afirmou ao podcast Jogo Político, do O POVO, que defende o entendimento entre as forças de direita que se anunciam pretendentes à Prefeitura de Fortaleza. Neste momento, são três pré-candidaturas conservadoras ao Paço Municipal: o deputado federal André Fernandes, do PL; o secretário de Saúde de Maracanaú, Capitão Wagner, do União Brasil; e o senador Eduardo Girão, do Novo. Carmelo considera que lançar três candidaturas ameaça deixar o campo fora do segundo turno.

Confira a íntegra do Jogo Político no YouTube:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme Carmelo, os trabalhos da direção estadual do PL apontarão para o entendimento dos três já no primeiro turno. Caso a ideia não se concretize, ele disse, "que no segundo turno essa união ocorra". Ele adicionou: "É importante que tenha o diálogo e o respeito, até porque nossos inimigos em comum são outros."