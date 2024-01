Bancada chega a acordo e Ceará terá emendas; tratamento de câncer receberá R$ 133 milhões

Depois de semanas de impasse que quase deixaram o Ceará sem os valores das emendas de bancada no Orçamento da União, houve acordo sobre como aplicar os mais de R$ 300 milhões. Desse total, R$ 133.917.910,80 milhões vão para tratamento oncológico do Estado, solicitado pelo governador Elmano de Freitas (PT) com objetivo de reduzir o tempo de espera e ampliar a rede de atendimento. Todos os parlamentares destinaram algum valor para essa finalidade. Elmano havia pedido R$ 158 milhões das emendas de bancada. No total, a bancada destinou R$ 181.962.553,94 milhões para o Ceará.

As emendas de bancada, diferentemente das individuais, existem com intenção de fazer investimentos definidos de forma coletiva. Porém, os parlamentares do Estado passaram a ratear o valor e definir individualmente como usar a verba, como se fossem emendas individuais extras. Para destinar essas emendas, são necessárias as assinaturas de 17 deputados federais, dos 22, e 2 dos 3 senadores.

Sem acordo para alcançar os valores pedidos por Elmano para tratamento oncológico, os dois senadores governistas, Cid Gomes (PDT) e Augusta Brito (PT), recusaram-se a assinar, ameaçando deixar o Ceará sem o dinheiro.