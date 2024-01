Posse de Milei na Argentina: veja quem já confirmou presença em evento

Javier Milei, presidente eleito da Argentina, tomará posse neste domingo, 10. O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), a esposa Michelle e dois e dois de seus filhos, deputado Eduardo Bolsonaro e senador Flávio Bolsonaro já confirmaram presença na cerimônia.

No total, 50 políticos acompanharão o ex-presidente na viagem, inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o chefe do Executivo estadual do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).

Milei convidou o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comparecer à cerimônia, no entanto, o petista sinalizou que enviará o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em seu lugar. Lula recebeu o convite durante o encontro em Brasília com o chefe do Itamaraty e Diana Mondino, futura chanceler da Argentina.