Acilon diz que não sai do PL e que objetivo é fortalecer aliados em municípios próximos ao Eusébio

Ex-presidente do PL Ceará afirmou ainda que continuará ajudando Carmelo no que ele precisar

O prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves (PL), afirmou nesta quarta-feira, 6, que não irá sair do partido após deixar a presidência estadual da sigla no fim de outubro. O deputado estadual Carmelo Neto assumiu o comando da legenda no Ceará.

“Não, eu saí da presidência, para deixar o partido bem livre para ele ter um crescimento com a administração do Carmelo, continuo ajudando o Carmelo no que ele precisar”, afirmou antes do IV Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede), realizando na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).