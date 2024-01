Entenda por que Bolsonaro avisou a Moraes que irá à posse de Milei na Argentina

Jair Bolsonaro em videoconferência com Javier Milei Crédito: Reprodução/X

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que irá à posse, na Argentina, do presidente eleito Javier Milei. A solenidade acontece no próximo domingo, dia 10. No mesmo dia em que confirmou presença na solenidade, o ex-mandatário informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que se ausentará do País de 7 a 11 de dezembro. Apesar de não ter restrições de sair do Brasil pelos inquéritos que tramitam na Corte, o ex-presidente encaminhou cópia das passagens aéreas e do itinerário no país vizinho, justificando estar "comprometido com a Justiça e suas obrigações legais". "Em atenção às investigações em curso e com profundo respeito a este juízo, o peticionário [Jair Bolsonaro] vem aos autos informar que estará temporariamente ausente do país no período compreendido entre os dias 7 e 11 de dezembro", diz a petição.