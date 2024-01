Carmelo defende candidatura de André Fernandes em nome da "estabilidade" em Fortaleza

Em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, o deputado estadual Carmelo Neto, presidente estadual do PL, defendeu o aliado André Fernandes, deputado federal que deve ser candidato do PL a prefeito de Fortaleza no ano que vem. Questionado sobre a inexperiência de Fernandes associada ao suposto destempero que marcaria a conduta do parlamentar, Carmelo respondeu: "Todo mundo que já governou uma cidade ou um estado já nunca governou". Destacou ainda que André garantiria "estabilidade" em Fortaleza.

Assista ao Jogo Político no YouTube:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele complementou: "Então, o que as pessoas precisam dar às pessoas que estão se apresentando como alternativa, como uma novidade, e eu, quando me coloquei como pré-candidato também enfrentei esse tipo de comentário é isso: uma oportunidade".