Moro presta depoimento sobre ações que podem levar à cassação do mandato

Os processos pedem que Moro tenha o seu mandato de Senador da República cassado. O parlamentar irá comparecer ao depoimento no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná presencialmente.

As ações foram protocoladas pelo PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e pela Federação Brasil da Esperança, formado por PT, partido do atual mandatário da República, Lula, PCdoB e PV, em novembro e dezembro de 2022, respectivamente.

O relator, que apreciou as ações em conjunto, é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Ambos os casos são similares e os suplentes de Moro, Luis Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra, também são alvos.

Vaga no senado em disputa

Em caso de Moro ser condenado pelo TRE nestas duas ações, o processo será julgado em segunda instância ainda na Corte, e seguindo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Se a condenação for mantida, o senador terá o seu mandato cassado.

A possibilidade do ex-juiz da Lava Jato perder a cadeira na Alta Corte tem movimentado os bastidores da política, inclusive com fortes nomes já se movimentando de olho na vaga do Senado, podendo ser deixada por Moro.

Nomes como a presidente nacional do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, são cotadas para disputarem ao cargo.