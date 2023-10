Evandro critica André por retirar Cid do comando do PDT: "Capricho de um pequeno grupo"

FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-09-2023: Deputado estadual Evandro Leitão. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PDT), criticou a saída forçada do senador Cid Gomes (PDT) da presidência do Diretório Estadual da sigla trabalhista, após o retorno do deputado federal André Figueiredo (PDT), que estava de licença. Leitão classificou o movimento da ala ligada a Figueiredo como “capricho de um pequeno grupo”. O deputado estadual disse que Cid é “mais uma vítima da insensatez e da arbitrariedade que vêm dominando o comando do PDT nos últimos meses”. A fala faz referência à gestão de Figueiredo, que comandava a sigla até firmar acordo com Cid, no início de julho, e se licenciar na tentativa de pacificação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Lamentável que um partido com tanta história em defesa da democracia seja usado pelo capricho de um pequeno grupo”, completou o parlamentar, que apresentou pedido formal para deixar a legenda e que é alvo de questionamento na Justiça pelo diretório nacional, também liderado por Figueiredo.