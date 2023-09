Após gritaria, briga, murro na mesa, acusação de agressão, aliados de RC deixam reunião do PDT

"Não terminou bem", afirmou André Figueiredo. "Vamos tomar decisões, porque não dá para conviver com ditadura dentro do PDT"

Terminou em briga mais uma reunião do diretório estadual do PDT Ceará. O presidente estadual da legenda, senador Cid Gomes, colocou em pauta nesta sexta-feira, 29, a deliberação sobre o partido apoiar ou não o governo Elmano de Freitas (PT). O assunto causou muita discussão e, a pedido do presidente nacional da sigla, André Figueiredo — licenciado da presidência estadual — pediu que o assunto fosse retirado de pauta. Mesmo com a decisão de não tomar a decisão nesta sexta, houve muita confusão.

Cid lidera o grupo que é favorável ao apoio formal. André é contra, alinhando-se como grupo do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que preside a sigla em Fortaleza.

Na discussão, Cid afirmou que a posição de André, de ser contra apoiar o governo, é minoritária. "Já tá perdendo, só tem 25%". O senador acrescentou sobre o partido não formalizar o apoio: "Não fazer isso (apoiar oficialmente o governo) é ser falso, é ser hipócrita, é não fazer o certo".