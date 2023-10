Cid Gomes diz que grupo de André e RC contribui para "partido definhar em muito pouco tempo"

Senador brigará para reassumir presidência do PDT no Ceará

Ele afirma que o núcleo do partido na capital se coloca em posição de isolamento. "O PDT de Fortaleza, que é o núcleo central dessas pessoas, é um partido absolutamente isolado. Coisa que eu lamento profundamente".

"Quem está isolando o partido, sinceramente, não sou eu não. Quem está isolando o partido e, de alguma forma, contribuindo para que o partido, que é o maior partido do Ceará, possa definhar em muito pouco tempo são exatamente essas pessoas".

O senador Cid Gomes (PDT) responsabiliza o grupo do deputado federal André Figueiredo e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, por colocarem o partido em posição de isolamento e prejudicarem a legenda.

O reflexo, segundo ele, tende a se refletir na eleição. "O PDT, a permanecer a situação de hoje, não consegue fazer alianças que resultem em 10% do tempo de televisão", disse.

Briga pela presidência

Cid Gomes fez pronunciamento nesta segunda-feira, 2, ao lado de aliados para anunciar a reação ao movimento do deputado federal André Figueiredo em retomar a presidência do PDT no Ceará. Cid considera que a briga ocorrida na reunião da última sexta-feira, 29, foi pretexto para André reassumir a legenda.

Segundo o senador, o movimento de André faz com que se retorna à situação anterior ao acordo firmado em julho. Com isso, é retomada a iniciativa de convocar o diretório para destituir a atual executiva estadual e eleger uma nova.

Com informações de Júlia Duarte