Grupo de Cid convoca diretório do PDT para eleger nova direção e tirar André do comando

O grupo do senador Cid Gomes convocou nesta sexta-feira, 6, reunião do diretório do PDT no Ceará, com objetivo de eleger uma nova executiva estadual. A intenção é substituir a atual direção, comandada pelo deputado federal André Figueiredo, que acumula a presidência estadual e nacional.

A convocação tem 49 assinaturas entre os 84 membros do diretório estadual.

