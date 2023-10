Cid quer convocar diretório para tomar comando do PDT de volta

O senador Cid Gomes (PDT) fez pronunciamento nesta segunda-feira, 2, ao lado de aliados para anunciar a reação ao movimento do deputado federal André Figueiredo em retomar a presidência do PDT no Ceará. Cid considera que a briga ocorrida na reunião da última sexta-feira, 29, foi pretexto para André reassumir a legenda.

Cid rebateu afirmação de André de que teria descumprido compromissos sobre pacificar o partido, não dar anuência a saída de filiados e não deliberar sobre apoio a governo sem pactuar com o ministro Carlos Lupi e o próprio André.

"Menos verdade. Não procede essa informação. Eu assumi um único compromisso, que era que ele (André) permaneceria, na eleição do diretório e numa nova executiva, presidente com o meu apoio. Isso foi o único compromisso que eu assumi", disse o senador.