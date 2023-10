Cid se diz "surpreendido" com decisão de André e irá procurar lideranças do PDT

O senador foi destituído da presidência do PDT no Ceará na manhã desta segunda-feira, 2

O senador Cid Gomes (PDT) se disse "surpreendido" com a decisão do presidente nacional em exercício do PDT, deputado federal André Figueiredo, de destituí-lo do comando estadual da sigla e retomar controle do partido.

Segundo a assessoria de Cid, depois da decisão tomada pelo correligionário, ele irá "conversar com as lideranças do partido para decidir os próximos passos".

Em julho desde ano, André Figueiredo e Cid Gomes haviam firmado um acordo após dura batalha pela presidência do PDT no Ceará. Como pano de fundo das dissidências, o apoio ou não ao governador Elmano de Freitas (PT) e o nome que irá disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024.