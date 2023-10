Visita de Bolsonaro acirra disputa entre Carmelo e André Fernandes por candidatura em Fortaleza

Deputada Dra. Silvana faz apelo por unidade no partido

Ambos ligados ao ex-presidente, Carmelo e Fernandes não desgrudaram de Bolsonaro durante sua agenda na capital cearense, que começou ainda na sexta-feira, 29/9, numa reunião com aliados, estendendo-se ao sábado, 30, quando participou de evento ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A passagem de Jair Bolsonaro (PL) por Fortaleza no fim de semana acirrou a disputa entre os deputados Carmelo Neto e André Fernandes, cotados para concorrer à Prefeitura pelo partido no ano que vem.

Em nota divulgada pelas redes sociais nesse domingo, 1º, Carmelo mencionou o ex-mandatário, reafirmando sua predisposição para postular o cargo de prefeito.

Na mensagem, o deputado estadual afirma: "Nasci, cresci e moro em Fortaleza. Nessa cidade me tornei o vereador mais jovem de todas as capitais do Brasil".

Fernandes é natural de Iguatu, no interior cearense, onde começou trajetória de youtuber antes de investir na política. Embora tenha eleitorado na Capital, é menos identificado com a cidade do que Carmelo.

Entre os dois, a relação já foi melhor. Prova disso foi declaração da deputada estadual Silvana Oliveira (PL) no sábado, 30.

Ao lado de Michelle no encontro de mulheres da legenda, a parlamentar advertiu: "A gente só faz partido com união, ninguém faz partido dividindo. Todo mundo entendeu o recado? Sim?", perguntou à audiência.

O recado tinha destinatário certo. Aliás, dois: Carmelo e Fernandes, que disputam a prerrogativa de representar a sigla conservadora no pleito de 2024.