Bolsonaro no Iguatemi: veja bastidores da visita-relâmpago, com pizza e música ao vivo

O ex-presidente passou 17 minutos no shopping em Fortaleza, acompanhado de aliados e recebido por apoiadores

Era pouco antes de 19h30min quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou ao shopping center Iguatemi. Pouco antes, ele teve o contato mais próximo com a população nesta passagem por Fortaleza, diante do escritório do deputado federal André Fernandes, na avenida Barão de Studart. De lá, informavam aliados, ele iria ao maior shopping da cidade comer uma pizza.