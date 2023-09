Bolsonaro compara ministro aos de Lula: 'Compare Guedes e Haddad', 'Damares e Silvio Almeida'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comparou os ministros do governo dele aos que foram indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação ocorreu neste sábado, 30, em evento do PL Mulher em Fortaleza.

"Nós escolhemos ministros e identificados com aquilo que tinha que fazer e com a população. Companheiras, comparem Paulo Guedes com (Fernando) Haddad (PT)", disse em referência ao ex-ministro da Economia e ao atual ministro da Fazenda.