Capitão Wagner se afasta de Bolsonaro e desfalca agenda do ex-presidente no Ceará

Bolsonaro e Michelle com Carmelo e André, mas sem Wagner Crédito: FÁBIO LIMA

Nos dois dias em que Jair Bolsonaro (PL) esteve em Fortaleza, um nome foi o grande ausente na agenda do ex-presidente da República: Capitão Wagner (União Brasil). Hoje secretário da Saúde de Maracanaú, Wagner não compareceu ao encontro de Bolsonaro com aliados na sede do gabinete do deputado federal André Fernandes (PL), tampouco se reuniu mais cedo com parlamentares da sigla, ainda na sexta-feira, 29. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Deuzinho Filho, vice-prefeito de Caucaia, e o deputado estadual Sargento Reginauro, ambos do União Brasil, mantiveram conversas com o ex-chefe do Executivo durante a passagem pela capital cearense.

No sábado, 30, Bolsonaro participou de evento do PL voltado para o público feminino, comandado por Michelle, ex-primeira-dama. Desde que deixou o Planalto após derrota para Lula em 2022, foi a primeira vez que o casal Bolsonaro passou pelo Estado. Mas há outro ineditismo: habituado a dividir holofotes com o ex-presidente, Wagner agora se manteve distante. Pré-candidato à Prefeitura em 2024, o ex-deputado federal refaz estratégias depois das eleições de 2020 e 2022, das quais saiu derrotado, mas com maioria em Fortaleza. No ano passado, embora tenha sofrido revés nas urnas, ajudou a eleger a esposa, Dayany Bittencourt, para a Câmara dos Deputados. Diferentemente de 2022, porém, quando teve apoio do PL, que ocupava a vice na chapa com Raimundo Gomes de Matos, Wagner terá pela frente um cenário diferente no campo da direita local ano que vem. Dentro do partido do ex-presidente, há pressão cada vez maior para que a legenda apresente candidatura própria. Dois nomes se destacam nessa corrida interna: Carmelo Neto, deputado estadual, e André Fernandes, deputado federal.