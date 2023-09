Bolsonaro em Fortaleza: 'Um dia a verdade de 2022 virá à tona'

Em discurso no evento do PL Mulher em Fortaleza, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que está voltado para o futuro e considera o passado "página virada". Pouco depois, porém, demonstrou ainda pretender voltar àquela "página". "Um dia a verdade de 22 virar à tona", disse na manhã deste sábado, no bufê La Maison, no bairro Papicu.

Antes dessa menção, ele dizia: "Considero o ano passado uma página virada, nós temos pela frente 24, 26 entre outros momentos para se tratar de política".