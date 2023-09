Bolsonaro diz que PIX foi 'o que aconteceu de melhor do meu governo', agradece doações e avisa: 'Multas continuam'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao falar sobre as realizações da administração, destacou o método de pagamento PIX, criado pelo Banco Central. "Creio que o que aconteceu de melhor do meu governo foi a criação do PIX", afirmou na manhã deste sábado, em evento do PL Mulher, no bufê La Maison, no bairro Papicu, em Fortaleza.

Bolsonaro aproveitou para agradecer às doações recebidas, via PIX, para pagamento de multas aplicadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Agradeço a todas aquelas que colaboram comigo há poucos meses, quando estava sendo sufocado por questão de multas. Muito obrigado a todos vocês. Arrecadei muito mais do que precisava, se bem que as multas continuam. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho", avisou.