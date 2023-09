Pesquisa deverá definir entre Fernandes e Carmelo como candidato de Bolsonaro em Fortaleza

Segundo confidenciou um aliado de Bolsonaro que estava na agenda de ontem em Fortaleza, a definição sobre qual dos dois será candidato deverá ser feita com base em pesquisa, a ser realizada entre o fim deste ano e o começo do próximo.

O acordo neste sentido foi feito nesta sexta-feira, 29, entre Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e os dois pré-candidatos ao Paço Municipal. A chance do PL ter André e Carmelo numa mesma chapa, como candidatos a prefeito e vice, é considerada improvável.

André Fernandes já afirmou em outras ocasiões que está disposto a concorrer a Prefeitura e que o partido não abre mão da candidatura própria na disputa.

Carmelo disse que o partido só definirá o nome da chapa do PL na convenção do partido, no próximo ano.

Nas eleições de 2022, a bancada do PL no Ceará se aliou ao União Brasil de Capitão Wagner, mas se incomodou com a posição de afastamento do hoje secretário da Saúde de Maracanaú durante a campanha. Carmelo chegou a comentar que espera que Capitão Wagner apoie o PL no pleito municipal de Fortaleza em 2024. "Está na hora de uma reciprocidade", afirmou ao O POVO, em agosto.