Michelle Bolsonaro diz que Rosa Weber tem 'legado de morte', em evento de mulheres em Fortaleza

A ex-primeira-dama, em evento do PL Mulher, exibiu bonequinho de feto e criticou a ministra que acaba de se aposentar no STF por apoio à descriminalização do aborto

Em evento do PL Mulher em bufê de Fortaleza, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez duras críticas a Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo voto a favor de descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação.

Michelle Bolsonaro reforçou: "A ex-juíza deixou o seu legado de morte, sujou suas mãos com sangue com essas digitais", afirmou Michelle. O evento ocorre na manhã deste sábado, 30, no bufê La Maison, no bairro Papicu, em Fortaleza.

Com informações de Henrique Araújo e Filipe Pereira