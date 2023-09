Bolsonaro vai ao Iguatemi em Fortaleza, come pizza e é tietado por apoiadores

Mais cedo, ele foi recebido durante a tarde por simpatizantes comitê do deputado federal André Fernandes (PL). Ele incentivou os presentes se candidatem para as eleições municipais de 2024. A declaração aconteceu ao lado de Fernandes e do deputado estadual Carmelo Neto (PL), pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza.



Bolsonaro foi recepcionado no comitê aos gritos de “Mito!”, pedidos de voto impresso e a sua volta para a presidência da república. Ele chegou acompanhado de parlamentares aliados, como o deputado federal André Fernandes (PL), o deputado estadual Carmelo Neto (PT), o deputado estadual Alcides Fernandes, o vice-prefeito de Caucaia, Francisco Deuzinho (Republicanos) e o vereador Inspetor Alberto (PL).

Bolsonaro discursou em um palanque improvisado, frente a apoiadores vestidos de verde e amarelo, ressaltando que durante os quatro anos de seu governo pode reviver o “espírito patriota”. Após o discurso e de dançarem jingles eleitorais, o ex-presidente e os parlamentares entraram no comitê de André Fernandes para conversarem e traçarem o caminho do PL na eleição de 2024.

Logo após desembarcar, o ex-presidente almoçou com aliados no restaurante Vasto, da rede de restaurantes Coco Bambu, cujo dono, Afrânio Barreira, é simpatizante dele.

O ex-presidente veio a Fortaleza para acompanhar a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, no evento do PL Mulher, que será realizado no sábado, 30, às 10 horas, no La Maison Buffet. O casal chegou a Fortaleza no inicio da tarde no Aeroporto Pinto Martins e foram recepcionados com flores pelos deputados pelos deputados estaduais André Fernandes, Carmelo Neto e Dra. Silvana, e pelo deputado federal Dr. Jaziel, todos do PL.