Veja como foram os desempenhos de Fernandes e Carmelo em Fortaleza nas eleições de 2022

Há exatamente um ano, acontecia o primeiro turno da eleição. André Fernandes foi o deputado federal mais votado com 229.509 de votos, sendo 105.974 destes na capital cearense. Já Carmelo Neto foi o deputado estadual líder votos no Estado, com 118.603, obtendo 74.966 em Fortaleza.

A passagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por Fortaleza deu novo contornos à escolha do candidato do PL que disputará a Prefeitura de Fortaleza em 2024. Questionado pelo O POVO na saída do shopping Iguatemi, Bolsonaro disse "pergunta pra eles aí", e embora tenha se esquivado, a definição deverá ser por pesquisa entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Carmelo Neto (PL).

Levando-se em conta apenas Fortaleza, Fernandes foi o terceiro deputado federal que mais recebeu votos. Ele ficou atrás da ex-prefeita Luizianne Lins (PT) e do atual secretário da Proteção Animal, Célio Studart (PSD). Carmelo, por sua vez, liderou em Fortaleza para estadual.

André Fernandes, nascido em Iguatu, interior do Ceará, começou sua trajetória na política em 2018, quando foi eleito deputado estadual. Na ocasião, ainda no PSL, ele obteve 109.742 votos, até então o recorde, e com 54.943 em Fortaleza.

Carmelo iniciou sua carreira na política dois anos depois, nas eleições municipais de 2020. Natural de Fortaleza, ele se elegeu vereador pelo Republicanos com 8.527, não sendo o líder do partido no quesito. Já em 2022, o parlamentar superou o recorde de Fernandes e liderou as votações no Estado e Fortaleza.

Em junho, foi realizada uma comissão provisória do PL em Fortaleza com previsão de se manter até 31 de dezembro de 2024, tendo André Fernandes como presidente e Carmelo Neto assumindo a secretaria-geral.