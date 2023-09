Pré-candidatos a prefeito, Carmelo e Fernandes "duelam" em anúncios da visita de Bolsonaro

O ex-presidente acompanhará a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no evento promovido pelo PL Mulher, grupo que lidera desde março deste ano. Antes, na sexta, se reúne com políticos cearenses.

Os deputados André Fernandes e Carmelo Neto - ambos do PL - duelaram, indiretamente, sobre os anúncios da vinda do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Estado do Ceará, nos dias 29 e 30. Ambos os aliados de Bolsonaro pretendem disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024 .

Bolsonaro fez questão de reiterar que estará na ocasião como “assistente” e fez alusão às mulheres na política afirmando que quer aprender com elas.

"Vou fazer o clube do bolinha aí também. Mas todos nós estaremos presentes no PL Mulher como 'assistente', afinal de contas, né, é sempre uma satisfação ouvir as mulheres falar. Sempre tem bons conselhos para nós, bons ensinamentos e queremos aprender muito com elas", pontuou Bolsonaro.

Ele acrescentou fazendo um convite ao público feminino, convocando as mulheres para se filiarem à sigla, com o objetivo de fortalecer o público feminino nas eleições municipais de 2024. Segundo ele, as mulheres são “essenciais para a política brasileira”.

Carmelo Neto, por sua vez, publicou em sua conta oficial do Instagram um vídeo ao lado de Bolsonaro, duas horas depois do correligionário ter divulgado a informação.

“Tô aqui com o nosso 01, presidente Bolsonaro, sexta e sábado, dia 29 e dia 30 de setembro, ele vai estar aí no nosso Ceará”, disse Carmelo.

Bolsonaro respondeu: “Nós estaremos como espectadores lá, não está previsto homem falar, é o dia das mulheres porque nós sabemos da importância delas na política”.