André Fernandes assume PL em Fortaleza, com Carmelo secretário-geral

O deputado federal André Fernandes assumiu a presidência da comissão provisória do Partido Liberal (PL) em Fortaleza. Ele tem previsão de permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2024, após as eleições municipais. Fernandes é pré-candidato a prefeito de Fortaleza ao lado do deputado estadual Carmelo Neto, que assumiu a secretaria-geral.

O primeiro-vice-presidente é o também deputado federal Jaziel Pereira. Pai de André Fernandes, o deputado estadual Alcides Fernandes ocupa a posição de vogal. Outra vogal é a deputada estadual Dra. Silvana, esposa de Jaziel. O partido era até então comandado em Fortaleza pela vereadora Ana do Aracapé.

A nova direção conduzirá o partido nas próximas eleições municipais. O partido trabalha com a tese de ter candidato próprio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Fizemos uma composição. André ficou na presidência, Jaziel na 1ª vice, eu na secretaria-geral e demais parlamentares do partido na direção municipal", afirmou Carmelo Neto ao O POVO. Questionado sobre se a presença de Fernandes na Presidência deixa o deputado federal mais próximo de representar o PL na disputa, Carmelo respondeu que a troca no diretório fortalece a tese de candidatura própria do PL.

"Sobre o nome, se A, B ou C, vai ficar para o próximo ano a definição", desconversou Carmelo. No último dia 6, de Brasília, André Fernandes afirmou ao O POVO que eventual candidatura sua ao Executivo municipal atenderia a um pedido do povo fortalezense. "Na verdade, é o povo que está pedindo".

André Fernandes critica Sarto e diz admite ser candidato a prefeito de Fortaleza. "O povo que está pedindo".



Entrevista a João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília. pic.twitter.com/yQnmGQw6q4 — Jogo Político (@jogopolitico) June 6, 2023

E adicionou: "o que (o prefeito José) Sarto está fazendo com Fortaleza está deixando o povo revoltado, inclusive seus eleitores à época. Então, assim, a gente precisa olhar para Fortaleza com bons olhos".



Carmelo também se coloca como pré-candidato.

Compõe ainda, na posição de vogal, Lael Sena do Nascimento, que ocupa cargo no gabinete de Fernandes na Câmara dos Deputados. A vereadora Priscila Costa está na função de secretária. O vereador Inspetor Alberto é o tesoureiro.

Com informações de João Paulo Biage, correspondente O POVO em Brasília