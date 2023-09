Carmelo defende candidato do PL com aliança de Wagner e Girão

"Tenho certeza que o PL vai apresentar a melhor alternativa de todas apresentadas pelos demais partidos para o povo de Fortaleza. Eu particularmente vou estar trabalhando pela construção de alianças com os outros campos aí que tão se colocando como por exemplo o Capitão (Wagner), mas também o Eduardo Girão do Novo", afirmou ao O POVO , nesta quarta-feira, 13.

Carmelo assinalou para uma composição de figuras da direita no Ceará, mas com o PL tendo o candidato para prefeito de Fortaleza, pois o partido já apoiou outros nomes (Capitão Wagner em 2020 e 2022) e está na hora de um novo nome.

"Se a gente puder fazer uma composição desse campo político oposicionista mais a direita no estado do Ceará, vai ser muito importante. E o que eu defendo é o PL na cabeça de chapa, com o candidato a prefeito. Até porque nós já apoiamos e votamos em eleições passadas e tá na hora do PL indicar uma alternativa que seja novidade, mas sobretudo que traga resultado e eficiência", declarou.

O parlamentar reforçou o que disse o deputado federal André Fernandes (PL), segundo quem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá bater o martelo e ter a última palavra do nome a disputar à Prefeitura na capital.

Carmelo Neto projeta virada no TRE-CE

Após o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitar a suspeição de juiz que votou pela cassação dos deputados estaduais do PL, Carmelo ainda se diz tranquilo e confiante de que não cometeu irregularidade.

"Continuo confiante. Vai ter ainda a análise dos embargos. E aí o processo vai ocorrer no trâmite normal. A gente tá tranquilo, consciência de dever cumprido de quem fez a coisa certa e não cometeu nem um tipo de irregularidade", disse.