Eleições 2024: Dra. Silvana defende chapa pura do PL com André Fernandes e Carmelo Crédito: José Leomar/ Alece

A deputada estadual Dra. Silvana (PL) defendeu que o Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, não firme coligação com outras legendas, mas que tenha uma “chapa pura” para disputar as eleições municipais de 2024 em Fortaleza. A parlamentar citou como exemplo o nome dos deputados André Fernandes e Carmelo Neto, ambos afetos ao ex-mandatário. “O PL, eu digo, a gente tem as duas melhores opções, eu luto até e defendo, por uma chapa pura, eu desejo”, disse nesta quinta-feira, 14. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Quando questionada sobre qual dos dois nomes mencionados lideraria a chapa, Silvana informou: “Entre Carmelo e André? Meu coração é dos dois, um é mais velho que o outro, então a gente pode tentar que eles entrem nesse entendimento, fazer uma pesquisa,. Já está saindo a primeira pesquisa, já saiu, o nome do Carmelo Neto já aparece, mas o nome do André também aparece”.

“Posso até ser vencida internamente, mas eu sou favorável à chapa pura. Pode ser estranho, eu sei que é diferente do que o Carmelo pensa, mas eu não sou obrigada a pensar igual a todo mundo, igual a ninguém. Eu defendo uma chapa conservadora pura, PL puro”, pontuou. “Vamos ver quanto somos, quantos cearenses pensam como nós, quantos dos cearenses estão sufocados pela invasão, pela agressão, pelo crescimento, tipo o povo, tipo Lula da esquerda”, completou. A deputada reiterou que, caso o PL firme aliança com outra legenda, transmitirá a mensagem de que o partido é “morno”