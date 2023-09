Lula no Ceará: Evandro, Luizianne e Sarto dividem palco, em meio a movimentações partidárias

Evandro Leitão é cotado no PT para disputa da prefeitura de Fortaleza; Luizianne e Sarto já manifestaram publicamente a intenção de concorrer no ano que vem

Cotados para a disputa da Prefeitura de Fortaleza em 2024, no campo da centro-esquerda, o deputado estadual Evandro Leitão , de saída do PDT, a deputada federal Luizianne Lins (PT) e o prefeito da Capital, José Sarto (PDT) estão presentes no evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sede do BNB, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 1°.

Prefeito de Fortaleza, José Sarto, comparece a evento com Lula e com Elmano de Freitas no BNB, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves

Luizianne, quadro tradicional do PT e ex-prefeita da Capital, também já se colocou como uma das pré-candidatas para representar o partido no pleito do ano que vem.

Já Sarto deverá ser o candidato do PDT na eleição do ano que vem, quando buscará reeleição. Ele conta com apoio de ala ligada ao ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT).

Luizianne Lins cumprimenta ex-presidente do BNB, Roberto Smith, sob olhar do prefeito Sarto Crédito: Fabio Luma

Outros nomes cotados para a disputa em Fortaleza no ano que vem, de campos à direita, como Capitão Wagner (União Brasil) e Carmelo Neto ou André Fernandes, — ambos do PL e ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro —, não participam da agenda.