Lula sobre candidato em Fortaleza que acabou de se filiar ao PT: não vejo problema

Evandro aplaude Lula na 1ª visita do presidente ao Ceará neste mandato, em maio Crédito: Aurélio Alves

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realiza a segunda visita ao Ceará, nesta sexta-feira, 1º de setembro (01/09). Ele participa das comemorações de aniversário dos programas de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB): Crediamigo e Agroamigo. O presidente chegou na noite de quinta-feira, 31. Nesta sexta, O POVO publica entrevista exclusiva com o presidente. O presidente foi indagado sobre as intensas movimentações eleitorais em torno do PT no Ceará. Ele disse não considerar problema que o candidato petista venha a ser alguém que acabou de se filiar. Porém, ressaltou que ainda não conversou sobre os assuntos e as tratativas ainda irão ocorrer. Veja o que foi perguntado e o que Lula respondeu: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O POVO - O senhor vê problema em o PT eventualmente escolher como candidato alguém que acabou de se filiar ao partido?